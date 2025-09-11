Програма на уикенда в MotoGP

MotoGP се насочва към пистата „Мизано“, която ще приеме последния старт на територията на Европа преди традиционното есенно турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в Азия и Австралия.
Ето програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Сан Марино.
Петък - 12 септември:
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота - 13 септември:
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)
Неделя - 14 септември:
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)
Часовете са в българско време!
