УЕФА обмисля сериозни промени в регламент на квалификациите за световните и европейски първенства

Сегашният формат на квалификациите за Световното първенство и Европейското първенство може да претърпи сериозна промяна, след като УЕФА обмисля да въведе система, подобна на тази в Шампионската лига, за да се справи с намаляващия интерес от страна на феновете и телевизионните зрители.

Новият модел ще има за цел да създаде повече дербита между водещите отбори, като същевременно предостави на по-малките нации възможността да се изправят срещу именити съперници и да получат финансови ползи от това. Разглежда се и вариант Лигата на нациите да бъде включена като част от квалификационния процес.

Според информация на The Times, УЕФА ще проведе мащабен преглед на международните квалификации заради притеснения от спадащ интерес сред публиката и медиите. Новият формат на Шампионската лига беше въведен едва през миналия сезон, но вече може да послужи за вдъхновение и при националните отбори.

Структурата, при която всеки тим играе с осем различни съперници, беше оценена положително заради по-голямата непредсказуемост и по-честите сблъсъци между силни отбори.

От 2023 година Лигата на нациите при жените вече е включена в квалификационната система за Световното и Европейското първенство, и подобен модел може да бъде въведен и при мъжете. Генералните секретари на 55-те европейски федерации се събраха в Малага, за да бъдат запознати с обсъжданите варианти, като са разгледани подробно както ползите, така и възможните недостатъци.

В момента квалификациите за Световното първенство включват малки групи от по четири или пет отбора, които играят помежду си на разменено гостуване. Зрителският интерес обаче намалява, отчасти поради липсата на атрактивни сблъсъци.

Според доклада, интересът към Лигата на нациите сред зрители и телевизионни компании се е увеличил през последните години. Проблемът е, че ако тя стане част от квалификациите, по-малките нации ще имат по-малко възможности за изгодни двубои срещу големите футболни сили. Именно затова моделът, вдъхновен от новия формат на Шампионската лига, може да се окаже по-балансирано решение.

Основната цел на промените е да се съживи интересът към международния футбол и да се увеличат приходите от излъчване на мачовете. Паузите за мачовете на националните отбори често се възприемат от феновете като досадно прекъсване на клубния футбол, което УЕФА иска да промени.

„Приходите от телевизионни права и фенският интерес към квалификациите намаляват, но същевременно нарастват при Лигата на нациите. Това вече е било обсъждано, но е много трудно да се намери формула, която едновременно да поддържа напрежението за големите нации и да предлага реални шансове за по-малките отбори.“, споделя източник от УЕФА пред The Times.

Друг източник добавя, че все пак има съществени различия между клубния и националния футбол и че, въпреки успеха на новия формат в Шампионската лига, той не е магическа формула.

Подобна реформа би могла да вдъхне нов живот на международните квалификации, които в последните години губят популярност, особено на фона на все по-зрелищния клубен футбол и глобалния интерес към Висшата лига на Англия.

Ако бъде приет форматът по модела на Шампионската лига, Англия например може да играе срещу няколко съперника на сходно ниво, както и срещу по-слаби отбори. В един възможен вариант при 16 квоти за Световното първенство, първите 12 отбора в класирането ще се класират директно, а следващите осем ще играят плейофи за останалите четири места.

Основният принцип, подчертават от УЕФА, ще остане непроменен – всички нации трябва да имат справедлив и равен шанс за участие на Световното и Европейското първенство.