Радослав Златков: В клуба се случват много положителни неща – стадион, академия, финансова стабилност

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков официално представи новия спортен директор на „червените“ – Бойко Величков. На специална пресконференция Златков хвърли светлина върху причините за раздялата с досегашния ръководител Пауло Нога и очерта посоката, в която клубът ще поеме през летния трансферен прозорец.

„За мен е удоволствие да представя Бойко Величков като спортен директор на ЦСКА. Приветствам го с добре дошъл в родния му клуб. Убеден съм, че с професионалните му качества и висок морал ще допринесе за постигането на целите, които сме си поставили, каза Златков.

„В клуба се случват много положителни неща – стадион, академия, финансова стабилност, развитие на базата в Панчарево, маркетинг и продажби. Но тези процеси остават в сянка заради лошите резултати на терена. Миналото лято напуснаха 10 състезатели, а пристигнаха 11 нови.

През зимата привлякохме трима и се разделихме с шестима, сред които и Коялипу, чиято клауза за откупуване не ни остави шанс за преговори. Християн Петров замина за „Хееренвеен“, а останалите си тръгнаха при по-неизгодни за нас условия. Това лято вече имаме пет нови попълнения, но очаквайте още. В същото време Линдсет, Кареасо и Шопов напуснаха, защото не успяхме да се договорим с тях.

Във футбола има основно правило – преговорите с играчи с изтичащи договори започват 18 месеца по-рано, за да може, ако не се постигне споразумение в рамките на шест месеца, те да бъдат трансферирани година преди изтичането на контракта. Когато това се пропусне, рискът да станат свободни агенти е огромен“, обясни изпълнителният директор на ЦСКА.

„Отговорностите са разпределени там, където е експертизата. Аз отговарям за финансите, структурата и администрацията. Най-компетентни по отношение на селекцията са хората в скаутското звено – те правят първоначалните проучвания и оценяват футболните качества. Старши треньорът определя нуждите, спортният директор следи процеса, а крайното решение за одобрение на играч е на главния скаут. Аз финализирам договора.“, каза още Златков.