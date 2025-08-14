Новини
Радослав Кирилов: Вървим в правилната посока, но не трябва да спираме

14 Август, 2025 23:11

Левски отстрани Сабах с общ резултат 3:0

Радослав Кирилов: Вървим в правилната посока, но не трябва да спираме - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски изигра впечатляващ мач и надделя с 2:0 над азербайджанския "Сабах" в реванша от Лигата на конференциите, а един от героите на вечерта бе Радослав Кирилов. Крилото на "сините" откри резултата и даде тон за заслужения успех на тима. След последния съдийски сигнал, Кирилов не скри радостта си от победата и сподели пред медиите.

"Щастлив съм, защото преминахме този кръг. В двата мача играхме по-добре от противника ни. Днес изиграхме изключителен мач. Вървим в правилната посока, но не трябва да спираме, защото този отбор има накъде още да се развива.

Един от ключовите моменти, за това отборът е да се развива е, че тук няма сърдити и всеки дава всичко от себе си. Трябва да продължаваме по този начин.

Сега имаме мач от първенството с Ботев Враца, а след това ще мислим за следващия съперник в Европа. Първенството е цел за нас, защото с този отбор и колектив, можем да се борим за титлата", каза Кирилов.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 сълза и смях

    1 4 Отговор
    Тези биха никому неизвестния до скоро азербайджански слабак
    и вече мислели за титлата!?!

    Коментиран от #5

    23:29 14.08.2025

  • 3 Факт

    3 1 Отговор
    Браво на това момче. Как ли не го оплюваха някои като млад. "Житният бегач"!

    23:33 14.08.2025

  • 4 Това е спортист

    1 0 Отговор
    Не е П, и дал, като р е дак то р, и те тук

    00:10 15.08.2025

  • 5 Биха и м а Й, кА ти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "сълза и смях":

    И я,,, баха

    00:11 15.08.2025

