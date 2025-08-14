Радослав Кирилов: Вървим в правилната посока, но не трябва да спираме

Левски изигра впечатляващ мач и надделя с 2:0 над азербайджанския "Сабах" в реванша от Лигата на конференциите, а един от героите на вечерта бе Радослав Кирилов. Крилото на "сините" откри резултата и даде тон за заслужения успех на тима. След последния съдийски сигнал, Кирилов не скри радостта си от победата и сподели пред медиите.

"Щастлив съм, защото преминахме този кръг. В двата мача играхме по-добре от противника ни. Днес изиграхме изключителен мач. Вървим в правилната посока, но не трябва да спираме, защото този отбор има накъде още да се развива.



Един от ключовите моменти, за това отборът е да се развива е, че тук няма сърдити и всеки дава всичко от себе си. Трябва да продължаваме по този начин.



Сега имаме мач от първенството с Ботев Враца, а след това ще мислим за следващия съперник в Европа. Първенството е цел за нас, защото с този отбор и колектив, можем да се борим за титлата", каза Кирилов.