Арда е в плейофите на Лига на конференциите, кърджалийци отстраниха Кауно Жалгирис

Арда Кърджали продължава да пише златни страници в клубната си история, след като се класира за плейофната фаза на Лигата на конференциите. Вълнуващата вечер на „Арена Арда“ донесе радост на феновете, които станаха свидетели на безапелационен триумф с 2:0 над литовския Кауно Жалгирис. Така, с общ резултат 3:0 от двата мача, момчетата на Александър Тунчев са само на един двубой от мечтаното участие в групите на престижния европейски турнир.

Още в началните минути домакините демонстрираха амбиция и хъс. Димитър Велковски откри резултата в осмата минута, след като получи прецизен пас от Светослав Ковачев.

Само четири минути по-късно Ковачев сам се разписа, удвоявайки преднината на Арда и на практика решавайки изхода на сблъсъка.

Гостите от Литва изпаднаха в още по-тежка ситуация, след като Дивайн Наа бе изгонен с директен червен картон в 34-ата минута за опасно нарушение срещу Серкан Юсеин. В добавеното време на първата част Темур Чогадзе също напусна терена преждевременно, след като получи втори жълт картон за неспортсменско поведение срещу Давид Идову.

След този впечатляващ успех Арда очаква следващия си съперник в плейофите – победителя от двойката Ракув (Полша) – Макаби Хайфа (Израел), чийто сблъсък се очертава да бъде изключително оспорван и да се реши след продължения.

АРДА - КАУНО 2:0

1:0 Димитър Велковски (8)

2:0 Светослав Ковачев (12)

Стартови състави:

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джалал Хюсеинов, 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев, 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен, 9. Георги Николов;

КАУНО: 55. Томас Шведкаускас, 21. Хаймен Траоре, 3. Антон Толордава, 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор, 10. Гратас Сиргедас, 14. Дивин Наах, 9. Темур Чогадзе, 7. Амин Бенхаиб, 70. Фабиен Орега, 77. Деян Георгиевич