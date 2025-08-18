Легенда на Реал Мадрид: Ламин Ямал е лицето на Ла Лига

Барселона започна кампанията си в Ла Лига с победа над Майорка в събота, а очаквано Ламин Ямал бе в центъра на събитията. 18-годишният талант подаде за гола на Рафиня, а в самия край на срещата отбеляза със своя запазен подпис – удар в горния ъгъл.

Бившият играч на Реал Мадрид, Стив Макманаман, остана впечатлен от представянето на Ямал.

"Фантастичен гол в последната минута от Ламин Ямал. Говорихме за него още в началото на мача и през миналия сезон. Той е лицето на Ла Лига този сезон и прави това с последния удар на мача. Абсолютно брилянтно. Може да играе и по двата фланга, да прави финтове. Той притежава всичко в този момент и ще се развива още."

Макманаман отправи и съвет към треньора на Барселона Ханзи Флик, като подчерта, че Ямал може да ядоса противниковите играчи, което би могло да доведе до нежелани последствия:

"Надяваме се Барселона да го пази малко, да не го използват постоянно, когато мачовете вървят добре, защото понякога той ще ядоса противника със своя талант. Но какъв играч имаме – истинско удоволствие е да го гледаш."