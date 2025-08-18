Новини
Аморим след загубата от Арсенал: Способни сме да спечелим всеки двубой във Висшата лига

18 Август, 2025 06:45 408 1

Мениджърът на „червените дяволи“ остана горд от играта срещу Арсенал, въпреки загубата на „Олд Трафорд“

Аморим след загубата от Арсенал: Способни сме да спечелим всеки двубой във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед започна новия сезон във Висшата лига с поражение – 0:1 от Арсенал у дома, след като Рикардо Калафиори вкара с глава още в 13-ата минута. Това бе трета загуба в откриващ домакински мач за тима в последните шест сезона.

За Рубен Аморим това беше 15-о поражение в едва 28-ия му мач начело на „червените дяволи“ – негативен рекорд за мениджър, който не е водил новак в лигата. Въпреки това португалецът изрази оптимизъм.

„Имаме играчи, способни да спечелят всеки двубой във Висшата лига. Гордея се с момчетата – бяха смели и заслужавахме различен резултат“, заяви Аморим пред “Sky Sports”.

Ключовият момент дойде след корнер на Деклан Райс, при който вратарят Алтай Байъндър не се справи и позволи на Калафиори да реши мача. Това бе 23-ият гол от ъглов удар, който Юнайтед допуска от началото на сезон 2023/24 – повече от всеки друг отбор.

„Трябва да се адаптираме към правилата и да станем по-силни в тези ситуации. Но днес бяхме по-добрият отбор“, добави Аморим.


  • 1 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Mоже да биете всеки,ама нямате желание!🦧🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    06:52 18.08.2025

