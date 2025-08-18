Спортът по ТВ в понеделник (18 август)

Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Добруджа"
Нова спорт
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Пройсен" (Мюнстер) - "Херта" (Берлин)
Диема спорт 3
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Динамо" (Дрезден) - "Майнц 05"
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Рот-Вайс" (Есен) - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт 2
19:00 Купа на Германия, I кръг: "Швайнфурт" - "Фортуна" (Дюселдорф)
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Евертън"
Макс спорт 3
19:30 Купа на Италия, I кръг: "Специя" - "Сампдория"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Торино" - "Модена"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Елче" - "Бетис"
Спорт
Макс спорт 1
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
