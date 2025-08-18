Новини
Спортът по ТВ в понеделник (18 август)

18 Август, 2025

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (18 август) - 1
Павел Ковачев

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Добруджа"

Нова спорт

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Пройсен" (Мюнстер) - "Херта" (Берлин)

Диема спорт 3

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Динамо" (Дрезден) - "Майнц 05"
21:45 Купа на Германия, I кръг: "Рот-Вайс" (Есен) - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт 2

19:00 Купа на Германия, I кръг: "Швайнфурт" - "Фортуна" (Дюселдорф)
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Евертън"

Макс спорт 3

19:30 Купа на Италия, I кръг: "Специя" - "Сампдория"
22:15 Купа на Италия, I кръг: "Торино" - "Модена"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Елче" - "Бетис"

Спорт

Макс спорт 1

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм


