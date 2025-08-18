Новини
Спорт »
Бг футбол »
„Играчът на мача“ Евтимов: Феновете на Левски ми дадоха допълнителна сила

„Играчът на мача“ Евтимов: Феновете на Левски ми дадоха допълнителна сила

18 Август, 2025 06:12 684 1

  • ботев враца-
  • футбол-
  • левски

Стражът на Ботев Враца с ключови спасявания в нулевото равенство

„Играчът на мача“ Евтимов: Феновете на Левски ми дадоха допълнителна сила - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ботев Враца измъкна ценна точка срещу Левски след 0:0 у дома, а най-ярката фигура на терена бе стражът Димитър Евтимов. С поредица от решителни намеси той запази суха мрежа и заслужено бе избран за „Играч на мача“.

След двубоя Евтимов остана скромен и отдаде успеха на колектива и подкрепата от трибуните, но не пропусна да се заиграе с феновете на Левски:

„Това е мач като мач, дали е по-специален – не бих казал. За нас всеки мач е един и същ. Благодаря на нашите фенове, благодаря и на феновете на Левски, защото с техните викове мога да кажа, че ме мотивираха още повече. Тази награда е за тях. Радвам се, че запазихме суха мрежа – това е най-важното”, заяви бившият страж на ЦСКА-София.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левскар

    3 2 Отговор
    Имаш късмет това е.Но то това ви е мача на живота и сезона.Със лежане и анти футбол и 10 човека пред полето.

    06:21 18.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ