„Играчът на мача“ Евтимов: Феновете на Левски ми дадоха допълнителна сила

Ботев Враца измъкна ценна точка срещу Левски след 0:0 у дома, а най-ярката фигура на терена бе стражът Димитър Евтимов. С поредица от решителни намеси той запази суха мрежа и заслужено бе избран за „Играч на мача“.

След двубоя Евтимов остана скромен и отдаде успеха на колектива и подкрепата от трибуните, но не пропусна да се заиграе с феновете на Левски:

„Това е мач като мач, дали е по-специален – не бих казал. За нас всеки мач е един и същ. Благодаря на нашите фенове, благодаря и на феновете на Левски, защото с техните викове мога да кажа, че ме мотивираха още повече. Тази награда е за тях. Радвам се, че запазихме суха мрежа – това е най-важното”, заяви бившият страж на ЦСКА-София.