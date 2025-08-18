Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нико Уилямс блесна за Атлетик Билбао срещу Севиля

18 Август, 2025 07:30 559 0

  • атлетик билбао-
  • севиля-
  • нико уилямс-
  • футбол

Двубоят на Сан Мамес завърши 3:2

Нико Уилямс блесна за Атлетик Билбао срещу Севиля - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атлетик Билбао победи с 3:2 Севиля на „Сан Мамес“ в мач от първия кръг на Ла Лига.

В 28-ата минута Акор Адамс отбеляза, но попадението му не бе признато заради засада. Осем минути по-късно Атлетик излезе напред в резултата, след като Нико Уилямс бе точен от дузпа. Две минути преди края на полувремето Нико Уилямс завърши пробив с подаване към Мароан Санади, а той отбеляза за 2:0.

Малко след подновяването на играта удар на Нико Уилямс срещна гредата. В 60-ата минута Доди Лукебакио с красив удар от далечна дистанция върна един гол за Севиля.

В 72-рата минута гостите стигнаха до изравнително попадение. Лусиен Агуаме прати топката в мрежата В 81-вата минута Атлетик вкара трети победен гол чрез Роберт Наваро, а подаването бе на Нико Уилямс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
