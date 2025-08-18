Левандовски готов по-рано от очакваното за завръщане в игра

Роберт Левандовски изненадващо е възстановен по-бързо от прогнозите и може да бъде на линия за гостуването на Барселона срещу Леванте на 23 август, съобщава “AS”.

36-годишният нападател получи контузия в бедрото в началото на август и пропусна откриващия мач в Ла Лига. Очакваше се да отсъства поне три седмици, но вече тренира с тима и е в състава на Ханзи Флик. Дори да не започне като титуляр, Левандовски вероятно ще бъде опция от пейката.

Новината е отлична за Барса, тъй като полякът бе водещ реализатор през миналия сезон с 42 гола във всички турнири и втори в битката за „Пичичи“. Той вече се разписа два пъти и в предсезонната подготовка.

Флик, който не остана доволен от играта въпреки победата с 3:0 над Майорка с девет души, ще разчита на опитния си №9 да върне остротата в атака. Без него головете дойдоха от Феран Торес, Рафиня и Ламин Ямал, но присъствието на Левандовски в предни позиции остава ключово.