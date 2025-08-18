Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левандовски готов по-рано от очакваното за завръщане в игра

Левандовски готов по-рано от очакваното за завръщане в игра

18 Август, 2025 07:00 299 0

  • роберт левандовски-
  • барселона-
  • леванте-
  • футбол

Полският голаджия може да се завърне срещу Леванте след травма в бедрото

Левандовски готов по-рано от очакваното за завръщане в игра - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберт Левандовски изненадващо е възстановен по-бързо от прогнозите и може да бъде на линия за гостуването на Барселона срещу Леванте на 23 август, съобщава “AS”.

36-годишният нападател получи контузия в бедрото в началото на август и пропусна откриващия мач в Ла Лига. Очакваше се да отсъства поне три седмици, но вече тренира с тима и е в състава на Ханзи Флик. Дори да не започне като титуляр, Левандовски вероятно ще бъде опция от пейката.

Новината е отлична за Барса, тъй като полякът бе водещ реализатор през миналия сезон с 42 гола във всички турнири и втори в битката за „Пичичи“. Той вече се разписа два пъти и в предсезонната подготовка.

Флик, който не остана доволен от играта въпреки победата с 3:0 над Майорка с девет души, ще разчита на опитния си №9 да върне остротата в атака. Без него головете дойдоха от Феран Торес, Рафиня и Ламин Ямал, но присъствието на Левандовски в предни позиции остава ключово.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ