ПСЖ започна защитата на титлата във Франция с минимален успех

Пари Сен Жермен започна защитата на титлата си във френската Лига 1 с минимален успех – 1:0 при визитата на Нант. Решителният момент дойде в 67-ата минута, когато Витиня използва пространство пред наказателното поле и с премерен удар преодоля вратаря Антони Лопеш.

Малко след това Гонсало Рамош също намери мрежата, но радостта му беше кратка – попадението бе отменено след намеса на VAR заради засада. Парижани диктуваха темпото, търсеха активно втори гол и показаха, че ще разчитат на атакуващ стил и през новата кампания.

Втората част премина под знака на тактически корекции и свежи смени, които помогнаха на гостите да съхранят преднината си. Нант остана без отговор в атака, а шампионите взеха трите точки и стартираха сезона уверено.