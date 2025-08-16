Български защитник ще играе във втория отбор на Милан

Младият български защитник Валери Владимиров през новия сезон в Италия ще играе за втория отбор на гранда Милан, а не за юношеската формация, съобщи страницата Il Salotto Rossonero, предаде БТА.

Милан Футуро – както се казва втория състав на росонерите, изпадна от Серия С през миналия сезон и от есента ще се състезава в Серия D – поток В. След включването на вторите отбори на италианските грандове в пирамидата на лигата, конкуренцията стана много силна. Така например в Серия С са дублиращите състави на Интер, Аталанта и Ювентус, докато този на Милан изпадна от Серия С след загуба в баражите с 0:2 от СПАЛ (Ферара).

Роденият на 4-и юни 2008-а година в Пловдив снажен бранител пристигна в школата на Милан от Ботев (Пловдив) през миналото лято и в първата си кампания записа 30 мача на юношеско ниво, в които вкара 1 гол и подаде една асистенция. В това число той има две срещи за по-големия набор 2007, както и няколко пъти е сядал на пейката на втория отбор. А сега през цялото лято той води подготовка с Милан Футуро и е спечелил доверието на треньора Масимо Одо, който ще го използва в първенството.

Владимиров е национал на България във всички юношески възрасти до момента.