Български защитник ще играе във втория отбор на Милан

16 Август, 2025 17:44 297 0

  • милан-
  • защитник-
  • валери владимиров

Владимиров е национал на България във всички юношески възрасти до момента

Български защитник ще играе във втория отбор на Милан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младият български защитник Валери Владимиров през новия сезон в Италия ще играе за втория отбор на гранда Милан, а не за юношеската формация, съобщи страницата Il Salotto Rossonero, предаде БТА.

Милан Футуро – както се казва втория състав на росонерите, изпадна от Серия С през миналия сезон и от есента ще се състезава в Серия D – поток В. След включването на вторите отбори на италианските грандове в пирамидата на лигата, конкуренцията стана много силна. Така например в Серия С са дублиращите състави на Интер, Аталанта и Ювентус, докато този на Милан изпадна от Серия С след загуба в баражите с 0:2 от СПАЛ (Ферара).

Роденият на 4-и юни 2008-а година в Пловдив снажен бранител пристигна в школата на Милан от Ботев (Пловдив) през миналото лято и в първата си кампания записа 30 мача на юношеско ниво, в които вкара 1 гол и подаде една асистенция. В това число той има две срещи за по-големия набор 2007, както и няколко пъти е сядал на пейката на втория отбор. А сега през цялото лято той води подготовка с Милан Футуро и е спечелил доверието на треньора Масимо Одо, който ще го използва в първенството.

Владимиров е национал на България във всички юношески възрасти до момента.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
