Арсенал отхвърли изненадваща оферта на Реал Мадрид за размяна на играчи

Ръководството на Арсенал незабавно е отхвърлило възможността да размени Уилям Салиба за крилото на Реал Мадрид Родриго. Според “Спортс” изненадващата оферта е дошла от страна на кралския клуб.

“Артилеристите” търсят още един флангови футболист и от няколко седмици са свързвани с бразилеца, но от “Емиратс” категорично отказват това да се случи за сметка на стълба в защитата на отбора. Самият Салиба се чувства щастлив в Лондон и по никакъв начин не настоява за трансфер.

Според “Спорт” офертата е била за директна размяна, тъй като цената на двамата играчи е приблизително еднаква.

Реал Мадрид е свързван и с централния защитник на Ливърпул Ибрахима Конате, чийто договор изтича следващото лято, а според испанските медии той вече има принципна договорка с Реал.

Мърсисайдци се опитват да го убедят да преподпише, но ако това не се случи в следващите две седмици, а Ливърпул успее да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Геи, е възможно Конате да бъде продаден още през това лято.