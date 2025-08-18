Новини
Арсенал отхвърли изненадваща оферта на Реал Мадрид за размяна на играчи

18 Август, 2025 14:01 509 0

  • арсенал-
  • уилям салиба-
  • реал мадрид-
  • родриго-
  • футбол-
  • размяна

Предложението е било за директна размяна, тъй като цената на двамата играчи е приблизително еднаква

Арсенал отхвърли изненадваща оферта на Реал Мадрид за размяна на играчи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Арсенал незабавно е отхвърлило възможността да размени Уилям Салиба за крилото на Реал Мадрид Родриго. Според “Спортс” изненадващата оферта е дошла от страна на кралския клуб.

“Артилеристите” търсят още един флангови футболист и от няколко седмици са свързвани с бразилеца, но от “Емиратс” категорично отказват това да се случи за сметка на стълба в защитата на отбора. Самият Салиба се чувства щастлив в Лондон и по никакъв начин не настоява за трансфер.

Според “Спорт” офертата е била за директна размяна, тъй като цената на двамата играчи е приблизително еднаква.

Реал Мадрид е свързван и с централния защитник на Ливърпул Ибрахима Конате, чийто договор изтича следващото лято, а според испанските медии той вече има принципна договорка с Реал.

Мърсисайдци се опитват да го убедят да преподпише, но ако това не се случи в следващите две седмици, а Ливърпул успее да привлече капитана на Кристъл Палас Марк Геи, е възможно Конате да бъде продаден още през това лято.


