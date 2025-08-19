Историческо: След 11 години пауза български футболист отново игра във Висшата лига

Илия Груев направи дебют в английската Висша лига! Нашият национал стори това в мача от 1-ия кръг срещу Евертън (1:0). Той се появи на терена в 78-ата минута на мястото на Итън Ампаду.

Така след 11 години пауза български футболист отново игра в най-силното първенство в света. Последният преди Груев е Александър Тонев с Астън Вила през април 2014 г. През същия сезон 2013-2014 Димитър Бербатов беше част от Фулъм.

Илия стана 10-ият българин, който записва участие в мач от елита на Англия.

В герой на първия мач след завръщането на Лийдс Юнайтед след изгнание в Чемпиъншип се превърна друга резерва - Лукас Нмеча, който се разписа от дузпа в 85-ата минута.

Наказателният удар дойде след много спорна ситуация - съдията видя игра с ръка на Джеймс Тарковски, а след проверка на ВАР дузпата беше потвърдена. Новото попълнение Нмеча се нагърби с изпълнението и хладнокръвно реализира за 1:0.

Дебют за "карамелите" пък записа звездното лятно попълнение на тима Джак Грийлиш.

На 23 август Юнайтед гостува на Арсенал в мач от първенството.