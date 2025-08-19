Новини
Историческо: След 11 години пауза български футболист отново игра във Висшата лига

19 Август, 2025 09:28 731 2

  • илия груев-
  • висша лига-
  • дебют-
  • евертън-
  • итън ампаду

Илия стана 10-ият българин, който записва участие в мач от елита на Англия

Историческо: След 11 години пауза български футболист отново игра във Висшата лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Илия Груев направи дебют в английската Висша лига! Нашият национал стори това в мача от 1-ия кръг срещу Евертън (1:0). Той се появи на терена в 78-ата минута на мястото на Итън Ампаду.

Така след 11 години пауза български футболист отново игра в най-силното първенство в света. Последният преди Груев е Александър Тонев с Астън Вила през април 2014 г. През същия сезон 2013-2014 Димитър Бербатов беше част от Фулъм.

Илия стана 10-ият българин, който записва участие в мач от елита на Англия.

В герой на първия мач след завръщането на Лийдс Юнайтед след изгнание в Чемпиъншип се превърна друга резерва - Лукас Нмеча, който се разписа от дузпа в 85-ата минута.

Наказателният удар дойде след много спорна ситуация - съдията видя игра с ръка на Джеймс Тарковски, а след проверка на ВАР дузпата беше потвърдена. Новото попълнение Нмеча се нагърби с изпълнението и хладнокръвно реализира за 1:0.

Дебют за "карамелите" пък записа звездното лятно попълнение на тима Джак Грийлиш.

На 23 август Юнайтед гостува на Арсенал в мач от първенството.


  • 1 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    преди дузпата, нашия отне топката и това беше решаващо, ама кой до го види, некадърния коментатор на диема само грачи като обезумял ...

    10:02 19.08.2025

  • 2 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Уауууу каква сензация,какво чудо

    10:39 19.08.2025

