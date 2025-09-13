Новини
Арсенал разгроми Нотингам Форест

13 Септември, 2025 16:50 691 0

Във вторник Арсенал ще гостува на Атлетик Билбао в Шампионската лига

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Арсенал постигна класическа победа с 3:0 над Нотингам Форест в домакински мач от четвъртия кръг на английската Висша лига. За първи път като титуляр за домакините излезе новото попълнение Еберечи Езе, предаде БТА.

Два гола за тима от Северен Лондон вкара испанският национал Мартин Субименди, а един добави новият таран на "артилеристите" Виктор Гьокереш. Арсенал откри резултата след половин част игра. Тогава Субименди се разписа от добавка, като заби топката в центъра на вратата зад гърба на вратаря Матс Селс.

Още на старта на втората част Еберечи Езе асистира перфектно, а Гьокереш отблизо се разписа за 2:0. Десет минути преди края на редовното време Леандро Тросар центрира, а Субименди вкара втория си гол в мача със силен удар с глава в десния горен ъгъл на вратата.

Във вторник Арсенал ще гостува на Атлетик Билбао на старта си в тазгодишното издание на Шампионската лига.


Великобритания
