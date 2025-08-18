Бившата на Бастиан Швайнщайгер търси щастието в "Най-голямото чудо на света"

Въпреки че на снимките се опитва да запази усмивката си, бившата тенисистка Ана Иванович, която наскоро се разведе с Бастиан Швайнщайгер, намери утеха в четенето на книгата "Най-голямото чудо на света" по време на лятната си морска почивка.

Това вдъхновяващо четиво, която учи как да намериш вътрешен мир, любов и сила след трудни житейски периоди, за мнозина изглеждаше като символичен избор за Ана, която очевидно се опитва да се възстанови и отново да намери баланс в живота си.

Остава да видим дали тази книга ще ѝ помогне по пътя към ново щастие и вътрешна сила.

"Най-голямото чудо на света" е книга, базирана на истинските преживявания на Ог Мандино, след като се запознава с очарователния Саймън Потър. Това запознанство, което прераства в искрено приятелство, напълно променя живота му. Възрастният антиквар Потър е любезен и изключително мъдър човек, който е помага на хората да осъзнаят своята стойност и възможностите, които животът им предлага.

Освен блестящите идеи, които споделя с Ог, Саймън му подарява и най-ценното, което притежава - Божия меморандум, сборник от гениални правила, които Ог първо трябва да приложи върху себе си, а след това да сподели с читателите, което и прави.