Карлос Алкарас триумфира в Синсинати, след като Синер се отказа на финала

Карлос Алкарас триумфира в Синсинати, след като Синер се отказа на финала

19 Август, 2025 06:04 747 1

Италианецът се е борел с неприятен вирус през цялата нощ

Карлос Алкарас триумфира в Синсинати, след като Синер се отказа на финала - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Карлос Алкарас спечели шестата си титла за сезона след триумф на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати с награден фонд от 9.193 милиона щатски долара, предава БТА.

Испанецът завоюва трофея след успех във финала над големия си съперник Яник Синер, който не успя да доиграе мача и беше принуден да се оттегли само 23 минути след началото на срещата заради изтощение, вероятно предизвикано от вирус.

Синер не изглеждаше добре в знойната жега и поиска лекарска помощ, след като допусна изоставане от 0:5 в първия сет и не успях да продължи.

Карлос Алкарас триумфира в Синсинати, след като Синер се отказа на финала

"Много, много съжалявам, че ви разочаровам“, каза Синер на феновете. "От вчера не се чувствах добре. Мислех, че ще се подобря през нощта, но се оказа по-зле. Опитах се да изляза, опитах се да играя, но не можах да понеса повече, така че много съжалявам."

С 22-рия си трофей на ниво АТП тур и първи в Синсинати, Алкарас също даде тласък на стремежа си към номер 1 в края на годината.

С поражението си пък Синер спря серията от 26 победи на твърди кортове и сега той ще опита да се възстанови бързо преди защитата на титлата си от Откритото първенство на САЩ.


