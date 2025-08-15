Тиери Анри за ново попълнение на Арсенал: Той e убиец в наказателното поле

Легендата на Арсенал - Тиери Анри, засипа с похвали новото попълнение на "топчиите" Виктор Гьокереш. Според него шведският национал е правилният нападател за отбора и това се е видяло още в контролата с Атлетик Билбао.

"Притежава инстинкт и веднага разбра накъде отива центрирането, последва страхотен удар с глава - мек, насочващ топката към противоположната страна на вратаря. Типичен гол за номер 9, Гьокереш е истински номер 9. Иска да бъде винаги в наказателното поле и да бъде захранван с топки. С него Арсенал има убиец в наказателното поле, защото е отбор, който създава много положения.

Но трябва да разберете, че понякога нещата не започват да работят веднага. Всички трябва да са търпеливи", заяви Анри пред Betway.