Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тиери Анри за ново попълнение на Арсенал: Той e убиец в наказателното поле

Тиери Анри за ново попълнение на Арсенал: Той e убиец в наказателното поле

15 Август, 2025 10:28 544 0

  • виктор гьокереш-
  • арсенал-
  • тиери анри-
  • футбол

Притежава инстинкт и веднага разбра накъде отива центрирането

Тиери Анри за ново попълнение на Арсенал: Той e убиец в наказателното поле - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Арсенал - Тиери Анри, засипа с похвали новото попълнение на "топчиите" Виктор Гьокереш. Според него шведският национал е правилният нападател за отбора и това се е видяло още в контролата с Атлетик Билбао.

"Притежава инстинкт и веднага разбра накъде отива центрирането, последва страхотен удар с глава - мек, насочващ топката към противоположната страна на вратаря. Типичен гол за номер 9, Гьокереш е истински номер 9. Иска да бъде винаги в наказателното поле и да бъде захранван с топки. С него Арсенал има убиец в наказателното поле, защото е отбор, който създава много положения.

Но трябва да разберете, че понякога нещата не започват да работят веднага. Всички трябва да са търпеливи", заяви Анри пред Betway.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ