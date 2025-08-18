Новини
Рио Фърдинанд посочи плюсовете и минусите на Ман Юнайтед

18 Август, 2025 15:15 537 1

Въпреки поражението, отдавна не бях виждал да доминираме в мач срещу топ отбор по този начин

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Манчестър Юнайтед - Рио Фърдинанд, заяви, че е впечатлен от представянето на любимия му отбор срещу Арсенал (0:1) на старта на Висшата лига. Бившият защитник посочи силните и слаби страни на "червените дяволи" в мача с "топчиите".

„Въпреки поражението, отдавна не бях виждал да доминираме в мач срещу топ отбор по този начин. Като плюсове в играта на тима бих посочил физическия натиск, темпото на игра, високата мобилност на Куня и Мбемо, движението на всички играчи по време на владеене на топката и в преходни фази, както и нови трикове в контрола на топката.

Минусите са най-вече при гола - вратарят трябва да бъде агресивен, както и участието на Бруно в преходните фази - да играе по-дълбоко. Освен това загубата на концентрация може да се превърне в проблем в мачове с по-силни отбори, както и недостатъчното насищане на наказателното поле на противника - Шешко може да поправи това“, написа Рио Фърдинанд.


  • 1 Анонимен

    2 0 Отговор
    Хората вече ги е срам. Ползват чадъри Манчестер Юнайтед само нудисти!

    15:32 18.08.2025

