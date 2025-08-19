Новини
Реал Мадрид не дава повече от 25 млн за Ибрахима Конате, но Ливърпул иска много повече

19 Август, 2025 09:00 348 0

26-годишният защитник играе за „червените“ от лятото на 2021 г., а настоящият му договор ще изтече в края на сезона

Снимка: БГНЕС
Централният защитник на Ливърпул Ибрахима Конате може да се присъедини към Реал Мадрид в края на трансферния прозорец. Според испанския вестник AS, “кралете” нямат намерение да предлагат повече от 25 млн евро за играча, докато мърсисайдци биха искали да получат 40 млн евро.

Според източника, мърсисайдци се опасяват от повторение на сценария с Трент Александър-Арнолд, който премина в Реал Мадрид като свободен агент. Ливърпул не изключва „лос бланкос“ да отправят оферта за трансфера на Конате в последните дни на летния трансферен прозорец.

С фланелката на английските шампиони Конате изигра 134 мача във всички турнири, отбеляза 5 гола и направи 4 асистенции. Според портала Transfermarkt пазарната стойност на играча възлиза на 60 млн евро.


