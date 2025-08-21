Албанска тв водеща прикова погледите по бански

Албанската красавица Ева Мурати, позната като лице на предаванията за Шампионската лига в местната телевизия, отново привлече внимание със секси снимки в социалните мрежи.
ТВ водещата, която се намира в перфектна форма, има над един милион последователи.
Ева пусна снимки от басейн в Тирана. Тя беше по бански, който подчертаваше пищните ѝ форми.
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
16:17 21.08.2025
2 Дедо Поебко
16:18 21.08.2025
3 таксиджия 🚖
16:19 21.08.2025
4 Малиии
Че там жените им изглеждат доста по постно
16:23 21.08.2025
5 Гретиния
16:24 21.08.2025
6 Ще представите ли
16:26 21.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Адолф
16:30 21.08.2025
9 ООрана държава
16:31 21.08.2025