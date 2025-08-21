Албанска тв водеща прикова погледите по бански

Албанската красавица Ева Мурати, позната като лице на предаванията за Шампионската лига в местната телевизия, отново привлече внимание със секси снимки в социалните мрежи.

ТВ водещата, която се намира в перфектна форма, има над един милион последователи.

Ева пусна снимки от басейн в Тирана. Тя беше по бански, който подчертаваше пищните ѝ форми.