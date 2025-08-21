Новини
Спорт »
Световен футбол »
Албанска тв водеща прикова погледите по бански

Албанска тв водеща прикова погледите по бански

21 Август, 2025 16:15 861 9

  • ева мурати-
  • сексапил-
  • секси-
  • тв водеща-
  • шампионска лига

Ева пусна снимки от басейн в Тирана

Албанска тв водеща прикова погледите по бански - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Албанската красавица Ева Мурати, позната като лице на предаванията за Шампионската лига в местната телевизия, отново привлече внимание със секси снимки в социалните мрежи.

ТВ водещата, която се намира в перфектна форма, има над един милион последователи.

Ева пусна снимки от басейн в Тирана. Тя беше по бански, който подчертаваше пищните ѝ форми.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 4 Отговор
    албанците са турци

    16:17 21.08.2025

  • 2 Дедо Поебко

    6 0 Отговор
    Ох на дядо, хем сладко, хем естествено.

    16:18 21.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    6 0 Отговор
    Харесва ми момичето със черна коса и черен бански. Изглежда като да е дъщеря на водещата. Красиво момиче.

    16:19 21.08.2025

  • 4 Малиии

    3 0 Отговор
    Що шиптери олабват жилата като си представят тая
    Че там жените им изглеждат доста по постно

    16:23 21.08.2025

  • 5 Гретиния

    4 0 Отговор
    Абе що ми трябваше да погледна ?! Тъкмо се къпех , и д едната ръка скролвах , с другата го сапунисвах....... сега сапунисвам интензивно с двете ръце !

    16:24 21.08.2025

  • 6 Ще представите ли

    0 1 Отговор
    ценоразпис за различните видове услуги. Става за 24 часа така че информирайте ме специално за този вид.

    16:26 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Адолф

    0 0 Отговор
    Нали и тя ходи до тоалетна по голяма нужда ...и да не и е напреки ...аре чал ..

    16:30 21.08.2025

  • 9 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ето къде били сисите, в тая статия са, някой ги търсеха при няква бг певачка по бански ама нямаше там

    16:31 21.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ