ЦСКА 1948 привлече грузински национал с богат международен опит

ЦСКА 1948 направи впечатляващ ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си опитния грузински национал Лаша Двали. Новината бе официално потвърдена от основния спонсор на клуба Цветомир Найденов, който обяви пристигането на 30-годишния централен бранител.

Двали, който в момента е свободен агент, се раздели с кипърския гранд АПОЕЛ Никозия през лятото, след като изкара три успешни сезона на острова. Преди това защитникът носи екипа на унгарския шампион Ференцварош, където също остави ярка следа.

Кариерата на Лаша Двали е изпъстрена с престижни клубове от цяла Европа – сред тях се открояват латвийският Сконто, английският Рединг, турският Касъмпаша, германският Дуисбург, казахстанският Иртиш, както и полските Шльонск Вроцлав и Погон Шчечин.

С богатия си опит и стабилна игра в защита, грузинецът се очертава като ключово попълнение за "червените" този сезон.

На международната сцена Двали има 45 мача и един гол с екипа на националния отбор на Грузия, което допълнително подчертава класата и реномето му.