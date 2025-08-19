Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 привлече грузински национал с богат международен опит

ЦСКА 1948 привлече грузински национал с богат международен опит

19 Август, 2025 18:59 372 0

  • цска 1948 -
  • трансферния пазар-
  • национал -
  • лаша двали-
  • новината -
  • цветомир найденов

Лаша Двали идва като свободен агент

ЦСКА 1948 привлече грузински национал с богат международен опит - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 направи впечатляващ ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си опитния грузински национал Лаша Двали. Новината бе официално потвърдена от основния спонсор на клуба Цветомир Найденов, който обяви пристигането на 30-годишния централен бранител.

Двали, който в момента е свободен агент, се раздели с кипърския гранд АПОЕЛ Никозия през лятото, след като изкара три успешни сезона на острова. Преди това защитникът носи екипа на унгарския шампион Ференцварош, където също остави ярка следа.

Кариерата на Лаша Двали е изпъстрена с престижни клубове от цяла Европа – сред тях се открояват латвийският Сконто, английският Рединг, турският Касъмпаша, германският Дуисбург, казахстанският Иртиш, както и полските Шльонск Вроцлав и Погон Шчечин.

С богатия си опит и стабилна игра в защита, грузинецът се очертава като ключово попълнение за "червените" този сезон.

На международната сцена Двали има 45 мача и един гол с екипа на националния отбор на Грузия, което допълнително подчертава класата и реномето му.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ