Ема Радукану преживя трудно отпадането с Алкарас на US Open

21 Август, 2025 09:05 588 0

Състезанието в обновения формат на смесени двойки привлече водещи имена от сингъл турнирите

Ема Радукану преживя трудно отпадането с Алкарас на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

US Open тази година предложи истински спектакъл в смесените двойки, където вниманието бе приковано към сензационното дуо – Ема Радукану и Карлос Алкарас. Двамата, считани за едни от най-ярките звезди на световния тенис, предизвикаха буря от очаквания и спекулации още преди първия си мач на „Флъшинг Медоус“.

Състезанието в обновения формат на смесени двойки привлече водещи имена от сингъл турнирите, а наградният фонд от 1 милион долара допълнително разпали амбициите на участниците. Сред всички партньорства, именно това между британската номер едно при жените и испанския феномен Алкарас се открои с магнетизъм и дори породи слухове за нещо повече от спортно сътрудничество.

Въпреки високите очаквания, пътят на Радукану и Алкарас приключи преждевременно. Във вторник следобед те се изправиха срещу поставените под номер едно Джак Дрейпър и Джесика Пегула – бивша световна номер едно на двойки. Дрейпър и Пегула демонстрираха безапелационна игра и спечелиха убедително в два сета, с което сложиха край на мечтите на звездното дуо.

След последната точка на корта се разиграха неочаквани емоции. Докато Джак Дрейпър се приближи към мрежата с намерение да поздрави Радукану с прегръдка, тя предпочете хладно ръкостискане, което създаде леко напрежение и неловък момент пред публиката. Впоследствие Ема все пак прегърна Пегула, а Алкарас и Дрейпър си размениха приятелска прегръдка, показвайки спортсменски дух.

Любопитен щрих към историята добави и закачливият коментар на Дрейпър, който по-рано през сезона сподели с усмивка, че е изпуснал шанса да си партнира с Радукану. „Един умен човек ми каза, че трябва да избереш най-добрия партньор – и тя го направи с Алкарас“, пошегува се той, когато бе попитан за възможността да играят заедно.

Така, въпреки краткия си престой на турнира, Ема Радукану и Карлос Алкарас оставиха ярка следа и дадоха повод за разговори не само с играта си, но и с емоциите, които предизвикаха на и извън корта.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
