Арсенал осъществи впечатляващ трансферен удар: Еберечи Езе пристига на "Емиратс"

21 Август, 2025 09:18 571 3

Футболистът на Кръстъл Палас бе желан и от Тотнъм

Арсенал осъществи впечатляващ трансферен удар: Еберечи Езе пристига на "Емиратс" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Арсенал финализира една от най-очакваните сделки на лятото, след като си осигури подписа на звездното крило на Кристъл Палас – Еберечи Езе. Новината бе потвърдена от авторитетния трансферен гуру Фабрицио Романо, който разкри, че всички детайли между двата клуба вече са уточнени и остава единствено формалното подписване на договора.

Според източници, близки до преговорите, Арсенал и Кристъл Палас са постигнали устна договорка за трансфера, а самият Езе е дал категоричното си съгласие да облече екипа на "артилеристите".

27-годишният футболист е предпочел да се завърне в клуба, където е направил първите си стъпки във футбола, въпреки сериозния интерес от страна на Тотнъм. Именно "шпорите" до последно са опитвали да го привлекат, но в крайна сметка Арсенал излиза победител в тази ожесточена битка на трансферния пазар.

Сделката се оценява на над 60 милиона паунда – сума, която лондончани са готови да платят, за да подсилят атаката си след тежката контузия на Кай Хавертц. Ръководството на "Емиратс" е действало светкавично, за да осигури качествен заместник и да запази амбициите на отбора за новия сезон във Висшата лига.


