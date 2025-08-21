Луис Суарес блесна с два гола, Интер Маями елиминира Тигрес

Интер Маями триумфира с 2:1 над мексиканския Тигрес и си осигури място на полуфиналите в турнира за Купата на лигата. Участие в мача не взе звездата Лионел Меси, а главен герой стана Луис Суарес, който реализира и двете попадения за американския тим – и двете от бялата точка.

Още в началото на двубоя, уругвайският нападател откри резултата, след като центриране на Жорди Алба бе пресечено с ръка от защитника на Тигрес Хавиер Акино. Суарес не трепна и хладнокръвно реализира първата дузпа.

Гостите от Мексико обаче не се предадоха и Анхел Корея възстанови равенството с прецизен удар.

Драмата продължи и през втората част, когато отново Акино игра с ръка в наказателното поле. Суарес застана зад топката и за втори път наказа вратаря на Тигрес, оформяйки крайното 2:1.

В самия край на срещата Едгар Лопес от Тигрес бе близо до изравняване, но неговият удар с глава срещна и двете греди – истински малшанс за мексиканците.

Мачът не мина и без напрежение извън терена. Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано бе изгонен с червен картон още преди началото на второто полувреме, след като бе уловен да дава указания по телефона – нещо, което е строго забранено според регламента на турнира.