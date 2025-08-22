Новини
Вихрен Сандански и Дунав Русе дават старт на 5-ия кръг във Втора лига - ПРОГРАМА

22 Август, 2025 15:42 426 0

  • втора лига -
  • вихрен сандански -
  • дунав русе-
  • фратрия-
  • спортист своге-
  • спартак плевен -
  • пирин благоевград-
  • черноморец бургас

Кръгът започва днес

Вихрен Сандански и Дунав Русе дават старт на 5-ия кръг във Втора лига - ПРОГРАМА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 5 кръг:

22 август - петък, 18:00
Вихрен Сандански - Дунав Русе /пряко по Диема спорт/

23 август - събота, 18:00
Фратрия - Спортист Своге
Спартак Плевен - Пирин Благоевград

23 август - събота, 19:00
Локомотив ГО - Черноморец Бургас

24 август - неделя, 18:00
Янтра Габрово - Марек Дупница
Миньор Перник - Етър Велико Търново

25 август - понеделник, 18:00
ЦСКА II - Беласица Петрич

26 август - вторник, 18:00
Севлиево - Лудогорец II

Хебър Пазарджик - почива



Standings provided by Sofascore


