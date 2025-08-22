Вихрен Сандански и Дунав Русе дават старт на 5-ия кръг във Втора лига - ПРОГРАМА

Втора лига - 5 кръг:
22 август - петък, 18:00
Вихрен Сандански - Дунав Русе /пряко по Диема спорт/
23 август - събота, 18:00
Фратрия - Спортист Своге
Спартак Плевен - Пирин Благоевград
23 август - събота, 19:00
Локомотив ГО - Черноморец Бургас
24 август - неделя, 18:00
Янтра Габрово - Марек Дупница
Миньор Перник - Етър Велико Търново
25 август - понеделник, 18:00
ЦСКА II - Беласица Петрич
26 август - вторник, 18:00
Севлиево - Лудогорец II
Хебър Пазарджик - почива
