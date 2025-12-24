Новини
На Бъдни вечер: Ботев Враца привлече национал

На Бъдни вечер: Ботев Враца привлече национал

24 Декември, 2025 20:30

Добре дошъл в семейството, Лазар Боянов!

На Бъдни вечер: Ботев Враца привлече национал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ботев Враца обяви привличането на Лазар Боянов, който до момента играеше във Втора лига с екипа на Пирин Благоевград. Бранителят има 11 мача през сезона, но не игра през ноември и декември заради травми.

"Добре дошъл в семейството, Лазар Боянов! Ново подкрепление в защитата на Ботев", пишат от елитния клуб в социалните мрежи.

"Той е на 22, но вече знае какво е да играеш под напрежение. Лазар е младежки национал на България и е преминал школовка в Португалия (Насионал, Маринензе, Есперанса Лагос).

Идва, за да покаже характер във Враца! Лазар пристига от Пирин Благоевград, за да докаже, че Северозападът е място за истински биткаджии. Успех със зеления екип", завършва съобщението.


  • 1 Голяма реклама

    2 0 Отговор
    "Северозапада е място за истински биткаджии" жалко за нормални те хора там , да съжиълстват с "биткаджии"!

    20:50 24.12.2025

  • 2 Спецназ

    1 0 Отговор
    БОТЕВ Враца са 90% БЪЛГАРИ и момчета,
    които знаят да се борят докрай в битката.

    Който харесва Българи да играят и
    местни щастливи момчета в отборите, нека постави

    +

    21:20 24.12.2025

