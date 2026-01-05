Новини
Стойчо Стоилов пред завръщане в българския футбол

Стойчо Стоилов пред завръщане в българския футбол

5 Януари, 2026 15:00 577 3

Пирин подготвя важна управленска промяна. Очаква се новият спортен директор на клуба да бъде Стойчо Стоилов, като към момента двете страни водят последни преговори преди новината да бъде обявена официално, съобщава "Мач Телеграф".

Стоилов е добре познато име в българския футбол с работата си като основна фигура в трансферната политика на Литекс и ЦСКА.

Освен това той е тясно свързан и с Пирин, тъй като е юноша на клуба и има два периода като футболист на "орлетата" - през сезон 1989/90 и между 1992 и 1994 година.


Напиши коментар:


  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    В тоя град само о.т.р.е.пки се въртят. Не че из другите уж футболни клубове у нас има нещо различно, де...

    15:12 05.01.2026

  • 2 Горна Джумая

    2 0 Отговор
    Стойкас е грък бе!

    15:19 05.01.2026

  • 3 Иво

    1 0 Отговор
    Орленца мамини, да сте чували приказката че нов бардак със стари к...и не се прави"? Явно не сте? Нека Ви е!

    15:22 05.01.2026

