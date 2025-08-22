Новини
Днес започва 6-ият кръг в Първа лига - ПРОГРАМА

Днес започва 6-ият кръг в Първа лига - ПРОГРАМА

22 Август, 2025 16:02

Два мача са отложени

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 6 кръг:

22 август - петък, 20:30
Локомотив София - Спартак Варна

23 август - събота, 19:00
Монтана - Септември София

23 август - събота, 21:15
Черно море - Локомотив Пловдив

24 август - неделя, 17:45
Добруджа Добрич - Ботев Враца

24 август - неделя, 20:15
ЦСКА - ЦСКА 1948

25 август - понеделник, 19:00
Славия - Арда Кърджали


Берое - Лудогорец отложен
Ботев Пловдив - Левски отложен



Standings provided by Sofascore


