Днес започва 6-ият кръг в Първа лига - ПРОГРАМА

Първа лига - 6 кръг:
22 август - петък, 20:30
Локомотив София - Спартак Варна
23 август - събота, 19:00
Монтана - Септември София
23 август - събота, 21:15
Черно море - Локомотив Пловдив
24 август - неделя, 17:45
Добруджа Добрич - Ботев Враца
24 август - неделя, 20:15
ЦСКА - ЦСКА 1948
25 август - понеделник, 19:00
Славия - Арда Кърджали
Берое - Лудогорец отложен
Ботев Пловдив - Левски отложен
Standings provided by Sofascore
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА