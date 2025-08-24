Кардиналните промени продължават в ЦСКА с пълна сила

ЦСКА за пореден път сменя стратегията около селекцията. Главният скаут Методи Томанов вече не е №1 в трансферната политика, твърди „Мач Телеграф“.

След ужасното закъснение около привличането на нови играчи, свързано с поредица от откази и провали в преговорите, сега Томанов е понижен. Доскоро неговото мнение около селекцията беше далеч по-важно от това на треньора Душан Керкез и спортния директор Пауло Нога.

Последният имаше повече отговорности около ДЮШ, отколкото за първия отбор.

След като Нога беше уволнен, а на неговото място беше назначен Бойко Величков, нещата в клуба се промениха. Последният е истински спортен директор с цялата тежест, отговорност и власт на позицията.

Така ЦСКА вече се превърна в нормален клуб, който работи стандартно, а иначе казано – треньорът и спортният директор доминират около селекцията, а главният скаут е по-скоро помощен персонал.