Бунтове в Алжир заради чакания нов в Левски

24 Август, 2025 13:00 852 0

Медиите в страната пишат, че феновете на отбора са обявили война на ръководството на клуба

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Очакваното ново попълнение в Левски - Акрам Бурас разпали бунт в досегашния си тим в Алжир. Медиите в страната пишат, че феновете на отбора са обявили война на ръководството на клуба, пише Мач Телеграф“.

Те са изключително недоволни, че ръководството му е позволило да си тръгне толкова лесно и искат оставката на президента Хадж Раджем. Привържениците са категорични, че той не е направил нужните усилия, за да разубеди Бурас. Освен това са бесни, че ръководството мълчи и отказва да дава официална информация по този случай.

„Няма как това да се случи, защото нещата не са приключили. Бурас трябва да мине медицинските тестове и да подпише с българите. Той се възползва от врата, която му позволява да си тръгне. Опитахме всичко, но не можем да му попречим“, обяви източник от МС Алжер, който е пожелал да остане анонимен.

Според информациите, Бурас трябва да пристигне в България днес, за да мине медицински тестове и да подпише за 3 години със „сините“. Всичко между двете страни вече уточнено и остава само да бъде формализирано. Сумата, която Левски ще плати за 23-годишния халф, е около 400 000 евро.


