Роджър Федерер – новият милиардер в света на спорта

Швейцарската тенис легенда Роджър Федерер, макар и вече три години извън професионалните корта, продължава да бъде сред най-обсъжданите и влиятелни личности в световния спорт. Според последния доклад на престижното издание Forbes, 44-годишният ас от Базел вече може да се похвали с впечатляващо богатство, надхвърлящо 1,1 милиарда долара.

Успехът на Федерер далеч не се ограничава само до спортните му постижения. След края на активната си кариера, той умело насочи вниманието си към бизнеса, като стана съосновател и лице на марката за спортни обувки "On". Именно този предприемачески ход значително увеличи финансовото му състояние през последните години.

По време на бляскавата си тенис кариера, Федерер е натрупал 131 милиона долара само от наградни фондове на турнири, което го нарежда сред най-успешните спортисти в историята на тениса. Единствено Новак Джокович и Рафаел Надал са успели да го изпреварят по този показател.

Впечатляващата финансова стабилност на Федерер се дължи и на дългогодишните му партньорства с водещи световни брандове. Сред най-известните компании, които продължават да работят с него, са Mercedes-Benz, Rolex и Moët & Chandon.