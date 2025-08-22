Новини
Роджър Федерер – новият милиардер в света на спорта

22 Август, 2025 18:35 999 7

44-годишният ас от Базел вече може да се похвали с впечатляващо богатство

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Швейцарската тенис легенда Роджър Федерер, макар и вече три години извън професионалните корта, продължава да бъде сред най-обсъжданите и влиятелни личности в световния спорт. Според последния доклад на престижното издание Forbes, 44-годишният ас от Базел вече може да се похвали с впечатляващо богатство, надхвърлящо 1,1 милиарда долара.

Успехът на Федерер далеч не се ограничава само до спортните му постижения. След края на активната си кариера, той умело насочи вниманието си към бизнеса, като стана съосновател и лице на марката за спортни обувки "On". Именно този предприемачески ход значително увеличи финансовото му състояние през последните години.

По време на бляскавата си тенис кариера, Федерер е натрупал 131 милиона долара само от наградни фондове на турнири, което го нарежда сред най-успешните спортисти в историята на тениса. Единствено Новак Джокович и Рафаел Надал са успели да го изпреварят по този показател.

Впечатляващата финансова стабилност на Федерер се дължи и на дългогодишните му партньорства с водещи световни брандове. Сред най-известните компании, които продължават да работят с него, са Mercedes-Benz, Rolex и Moët & Chandon.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Браво.Със здраве да си ги харчи.Изключителен тенисист и джентълмен на корта.

    Коментиран от #2

    18:40 22.08.2025

  • 2 С една дума

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Швейцарец !

    18:42 22.08.2025

  • 3 Сталин

    3 7 Отговор
    Безделници чрез които се перат наркопарите на талмудисткия банков кабал чрез така наречен "спорт"

    Коментиран от #5

    18:45 22.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чуденка

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Сталине ,Сталине-класически комундел
    Завижда на другите, за това което са постигнали с труд
    И да позная
    Надява се до дойдат нашите за да може да кoли и бeси на воля инакомислещите
    ....

    18:49 22.08.2025

  • 6 Николета Лозанова

    5 0 Отговор
    Велик спортист!

    18:50 22.08.2025

  • 7 Браво

    1 0 Отговор
    Поне неговите пари ги знае цял свят как са спечелени.В този спорт няма и странични човешки фактори които да пречат като съдии.Да е щастлив и най-вече здрав.Защото здраве и с пари не се купува.Той само приходите от рекламните договори няма как да изхарчи.

    19:33 22.08.2025

