Артета сложи край на съмненията относно Леандро Тросар

Вълна от облекчение заля феновете на Арсенал, след като мениджърът Микел Артета официално потвърди, че белгийският национал Леандро Тросар ще продължи да носи екипа на "артилеристите". След седмици на слухове и догадки относно бъдещето на талантливия нападател, клубът сложи точка на спекулациите с нов договор за Тросар.

"Изключително съм доволен от Лео. Всичко се разви по най-добрия възможен начин. Тросар заслужава огромно уважение за професионализма и отдадеността си. Винаги е имал възможности да поеме по друг път, но от първия ден беше категоричен – иска да остане в Арсенал. Клубът също бе пределно ясен – желаем го тук, а аз лично настоявах за това. Радвам се, че постигнахме споразумение", сподели Артета пред медиите.

С този ход "топчиите" демонстрират стабилност и амбиция за предстоящия сезон във Висшата лига.