Новини
Спорт »
Световен футбол »
Артета сложи край на съмненията относно Леандро Тросар

Артета сложи край на съмненията относно Леандро Тросар

23 Август, 2025 08:08 416 1

  • арсенал-
  • леандро тросар-
  • микел артета-
  • нов договор-
  • висша лига-
  • футболни новини-
  • белгийски национал-
  • емиратс-
  • трансфери

Футболистът остава в Арсенал

Артета сложи край на съмненията относно Леандро Тросар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от облекчение заля феновете на Арсенал, след като мениджърът Микел Артета официално потвърди, че белгийският национал Леандро Тросар ще продължи да носи екипа на "артилеристите". След седмици на слухове и догадки относно бъдещето на талантливия нападател, клубът сложи точка на спекулациите с нов договор за Тросар.

"Изключително съм доволен от Лео. Всичко се разви по най-добрия възможен начин. Тросар заслужава огромно уважение за професионализма и отдадеността си. Винаги е имал възможности да поеме по друг път, но от първия ден беше категоричен – иска да остане в Арсенал. Клубът също бе пределно ясен – желаем го тук, а аз лично настоявах за това. Радвам се, че постигнахме споразумение", сподели Артета пред медиите.

С този ход "топчиите" демонстрират стабилност и амбиция за предстоящия сезон във Висшата лига.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 П. Петков

    0 0 Отговор
    Това е добре. Даже много добре. Тросар с попаденията си реши много битки миналия сезон. За разлика от някои други в северен Лондон, които трябва да затворят вратата от външната страна.

    08:18 23.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ