Стилияна Николова донесе сребро на България от Световното по художествена гимнастика

Стилияна Николова се окичи със сребърен медал в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Възпитаничката на опитната Валентина Иванова впечатли съдиите и публиката с изключително стабилно и вдъхновяващо представяне. Николова събра общо 119.300 точки – 28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента.

Това е първото сребро за България в многобоя от 2001 година насам, когато Симона Пейчева триумфира със сребърен медал в Мадрид.

Голямата титла тази година отиде при Даря Варфоломеев от Германия, която събра впечатляващите 121.900 точки.

Бронзовото отличие пък остана за италианката София Рафаели, която приключи надпреварата със сбор от 117.950 точки.

Българското участие бе подкрепено и от съдията Филипа Филипова, която достойно представи страната ни в съдийския състав на шампионата.