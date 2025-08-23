Леандро Годой с картотека за мача с ЦСКА 1948

ЦСКА направи важна стъпка преди ключовия сблъсък с ЦСКА 1948, като вписа в групата си новото си попълнение Леандро Годой. Това стана ясно от актуалния регистър на Българската професионална футболна лига, където името на аржентинския нападател вече фигурира сред картотекираните футболисти на "червените".

Годой пристигна на "Българска армия" на 7 август след трансфер от Берое и все още очаква своя дебют с екипа на столичния гранд. Досега обстоятелствата не му позволиха да се появи на терена – първо пропусна двубоя с Черно море, а след това срещата с Арда бе отложена.

Освен Годой, треньорският щаб на ЦСКА ще може да разчита и на друг новопривлечен футболист – Бруно Жордао.

Двамата ще бъдат на разположение за предстоящия мач от шестия кръг на Първа лига, който ще се изиграе тази неделя от 20:15 часа на Националния стадион "Васил Левски".