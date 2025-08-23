Новини
Спорт »
Бг футбол »
Леандро Годой с картотека за мача с ЦСКА 1948

Леандро Годой с картотека за мача с ЦСКА 1948

23 Август, 2025 11:35 413 0

  • цска -
  • цска 1948-
  • групата -
  • попълнение-
  • леандро годой

Треньорският щаб на ЦСКА ще може да разчита и на Бруно Жордао

Леандро Годой с картотека за мача с ЦСКА 1948 - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА направи важна стъпка преди ключовия сблъсък с ЦСКА 1948, като вписа в групата си новото си попълнение Леандро Годой. Това стана ясно от актуалния регистър на Българската професионална футболна лига, където името на аржентинския нападател вече фигурира сред картотекираните футболисти на "червените".

Годой пристигна на "Българска армия" на 7 август след трансфер от Берое и все още очаква своя дебют с екипа на столичния гранд. Досега обстоятелствата не му позволиха да се появи на терена – първо пропусна двубоя с Черно море, а след това срещата с Арда бе отложена.

Освен Годой, треньорският щаб на ЦСКА ще може да разчита и на друг новопривлечен футболист – Бруно Жордао.

Двамата ще бъдат на разположение за предстоящия мач от шестия кръг на Първа лига, който ще се изиграе тази неделя от 20:15 часа на Националния стадион "Васил Левски".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ