ФИФА удари Ботев и Локомотив Пловдив със забрана за трансфери

23 Август, 2025 16:24 520 0

  • фифа-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • санкции-
  • трансферен прозорец-
  • футболни дългове-
  • забрана за трансфери-
  • нови футболисти-
  • българия-
  • пловдивски дерби

Причината за суровите рестрикции са натрупани и неизплатени задължения към бивши играчи и треньори

ФИФА удари Ботев и Локомотив Пловдив със забрана за трансфери - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двата най-обичани клуба в града под тепетата – Ботев и Локомотив попаднаха под строгата дисциплинарна ръка на ФИФА. Световната футболна организация наложи тежки санкции на „жълто-черните“ и „черно-белите“, като им забрани да картотекират нови футболисти в продължение на три поредни трансферни прозореца.

Решението на ФИФА влезе в сила за Ботев Пловдив на 18 август, а само четири дни по-късно същата съдба застигна и Локомотив. Причината за суровите рестрикции са натрупани и неизплатени задължения към бивши играчи и треньори – проблем, който клубовете не са успели да разрешат в предвидения срок.

Тази безапелационна мярка хвърля сянка върху бъдещето на двата пловдивски гранда. Забраната за нови попълнения сериозно ограничава възможностите им за развитие и поставя под въпрос конкурентоспособността им в българското първенство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
