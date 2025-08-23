Новини
Волейболистките на България започнаха със загуба на световното в Тайланд

Волейболистките на България започнаха със загуба на световното в Тайланд

23 Август, 2025 16:53 405 0

Допуснахме поражение от Канада

Волейболистките на България започнаха със загуба на световното в Тайланд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България записа лош старт на Световното първенство по волейбол за жени в Тайланд. Нашите загубиха може би най-важния си мач от груповата фаза срещу Канада – 1:3 (23:25, 18:25, 25:23,18:25). Следват двубои срещу големия фаворит Турция и аутсайдера Испания. Мачът с туркините е в понеделник През това лято разменихме две победи с по 3:2 срещу Канада – на старта в Лигата на нациите в тяхна полза и за нас на приятелски турнир в Китай в понеделник. Двубоят на Световното обаче беше най-важен от всички.

Първият гейм беше истинско удоволствие за окото на неутралните зрители и игра на нерви за пристрастните. Точките се редяха в двете посоки, а първо нашите взеха предимство – 6:3.Преднината ни стана дори още по-добра – 10:6. Удържахме аванса от четири точки до 18:14, когато геймът изглеждаше под наш контрол. Благодарение на блокадата си Канада изравни – 18:18. Напрежението се покачваше с всяка минута, а съперниците се редуваха кой да излезе напред. Последното равенство за наше съжаление беше при 23:23. Тогава канадките направиха две точки и спечелиха.

Обратът в първата част оказа сериозно влияние върху играта ни през втората. В нея през цялото време Канада водеше в резултата, като началото беше огледално на първата. Разликата бе, че съперникът не ни позволи да се върнем и да изравним. Напротив – Канада използваше всяка наша грешка, а рядко бъркаше. Така поведе с 2:0 след 25:18. По-успешната блокада имаше основно значение.

Съзнавайки колко е важна победата, българките започнаха смело третия гейм. Не позволихме на Канада да взима преднина, но и ние не успявахме да натрупаме аванс. Точките се редяха в двете посоки. За щастие първата разлика от три точки беше българска – 13:10. Този път не позволихме изравняване, а надградихме – 15:11. Ас на Нася Димитрова помогна да поведе със 17:13, а много дълго разиграване ни донесе комфортното 20:17. Блок на Христина Вучкова пък направи 21:17. Нашите момичета знаеха колко важно е да обърнем резултата и натискаха здраво канадките. Стигнахме до три геймбола – 24:21. Канада спаси първите два и съвсем вдигна градуса в залата. Нася Димитрова се погрижи драмата поне за момент да приключи – 25:23 за нас.

Трябваха ни още два такива гейма с огромен характер, за да направим обрата пълен. Четвъртата част обаче започна с 3:0 за Канада. Обърнахме резултата до 7:6. За съжаление това се оказа последното ни предимство в двубоя. Канадките направиха две решителни серии от по три точки, а ние не можехме да се противопоставим. Краят на мача беше ужасяващ – шест поредни успешни атаки за Канада и накрая 25:18.


