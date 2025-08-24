Отборът на Ботев Враца развали празника на Добруджа! Футболистите на Христо Янев постигнаха успех с 2:0 в Добрич в двубой от шестия кръг на efbet Лига. В герой за гостите се превърна Мартин Петков, който заби и двете попадения. Атакуващият футболист на врачани и двата отменени гола за домакините развалиха страхотното настроение на трибуните на стадион "Дружба", който посрещна мач от елита след над 20-годишна пауза.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на гостите. След само 120 секунди игра Андриан Димитров получи възможност да стреля от удобна позиция, но Мартин Ачков успя да блокира изстрела му.

В 5-ата минута футболистите на Христо Янев удариха първи. Владислав Найденов проби по десния фланг, след което центрира към Мартин Смоленски. Халфът стреля, а Галин Григоров изби, но при добавката Мартин Петков не сбърка, за да даде преднина на своя тим.

В 22-ата минута гостите бяха близо до втори гол. Мартин Ачков стреля изненадващо от статично положение. Опитът му изненада стража на Добруджа, но вратарят имаше късмет, че изпълнението на бранителя беше неточно.

В 35-ата минута трибуните на стадион "Дружба" избухнаха, след като Добруджа стигна до изравнителен гол. Лукас Кардозо центрира от корнер, а Малик Фал прати топката в мрежата. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР.

В 40-ата минута Владислав Найденов центрира от десния фланг, а топката попадна в краката на Мартин Петков. Той не се забави и с перфектен удар матира за втори път стража на Добруджа.

В последните секунди на първата част Добруджа можеше да върне гол, но централният бранител Джонатан Куеро от близка дистанция прати кълбото над гредата.

Първото положение през втората част дойде в 51-ата минута. Капитанът Андриан Димитров подаде към Лукас Кардозо, който стреля от далечна дистанция, но опитът му премина встрани от левия страничен стълб.

В 66-ата минута Милчо Ангелов можеше да върне Добруджа в мача. Централният нападател засече с глава центриране от десния фланг, но Димитър Евтимов се намеси на ниво.

В 75-ата минута главният съдия Волен Чинков отмени втори гол на домакините. Милчо Ангелов отклони с глава към Айкут Рамадан, който след няколко опита прати топката във вратата, но и това попадение не бе зачетено поради нарушение на Милчо Ангелов в атака.

До края на срещата домакините се опитаха с всички сили да стигнат поне до гол, но защитата на врачани се справи, за да се поздрави с успех и суха мрежа.