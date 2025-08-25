Ювентус стартира ударно в Серия А

Ювентус стартира новия сезон в Серия А с успех 2:0 срещу Парма на „Алианц Стейдиъм“. Головете за „бианконерите“ паднаха през второто полувреме – Джонатан Дейвид откри в 59-ата минута, а Душан Влахович оформи крайния резултат в 84-ата.

Първата част премина под контрола на Юве, но без реализирани попадения. Най-доброто положение бе за Консейсао, чийто удар с глава бе отразен от вратаря Сузуки. Джонатан Дейвид също имаше няколко възможности, но не успя да ги оползотвори, докато Парма на свой ред разчиташе предимно на статични положения.

Втората част започна на високо темпо. Пелегрино бе близо до гол за гостите, но Бремер се намеси решително. Малко по-късно гредата спаси Парма след удар на Консейсао. Натискът на Юве даде резултат в 59-ата минута, когато Йълдъз проби и подаде остро, а Дейвид засече за 1:0 в дебюта си за клуба.

В заключителните минути Андреа Камбиазо бе изгонен с директен червен картон, но това не спря домакините. Влахович, появил се като резерва, завърши бърза контра в 84-ата минута за крайното 2:0. До края Ди Грегорио спаси мощен удар на Бернабе и Юве запази суха мрежа.

С успеха си Ювентус стартира по най-добрия начин сезона, показвайки стабилност в защита и ефективност в атака.