Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус стартира ударно в Серия А

Ювентус стартира ударно в Серия А

25 Август, 2025 08:30 599 0

  • ювентус-
  • серия а-
  • парма-
  • футбол

Головете за „бианконерите“ паднаха през второто полувреме

Ювентус стартира ударно в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус стартира новия сезон в Серия А с успех 2:0 срещу Парма на „Алианц Стейдиъм“. Головете за „бианконерите“ паднаха през второто полувреме – Джонатан Дейвид откри в 59-ата минута, а Душан Влахович оформи крайния резултат в 84-ата.

Първата част премина под контрола на Юве, но без реализирани попадения. Най-доброто положение бе за Консейсао, чийто удар с глава бе отразен от вратаря Сузуки. Джонатан Дейвид също имаше няколко възможности, но не успя да ги оползотвори, докато Парма на свой ред разчиташе предимно на статични положения.

Ювентус стартира ударно в Серия А

Втората част започна на високо темпо. Пелегрино бе близо до гол за гостите, но Бремер се намеси решително. Малко по-късно гредата спаси Парма след удар на Консейсао. Натискът на Юве даде резултат в 59-ата минута, когато Йълдъз проби и подаде остро, а Дейвид засече за 1:0 в дебюта си за клуба.

В заключителните минути Андреа Камбиазо бе изгонен с директен червен картон, но това не спря домакините. Влахович, появил се като резерва, завърши бърза контра в 84-ата минута за крайното 2:0. До края Ди Грегорио спаси мощен удар на Бернабе и Юве запази суха мрежа.

Ювентус стартира ударно в Серия А

С успеха си Ювентус стартира по най-добрия начин сезона, показвайки стабилност в защита и ефективност в атака.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ