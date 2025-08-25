Новини
Спортът по ТВ в понеделник (25 август)

Спортът по ТВ в понеделник (25 август)

25 Август, 2025 06:15 361 0

Ето какво може да гледаме днес

05.00 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

13.00 Волейбол, Япония – Украйна (жени) МАХ Спорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, мъже Евроспорт 1

15.30 Волейбол, Турция – България (жени) МАХ Спорт 2

17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 2

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.00 Славия – Арда Диема спорт

19.30 Удинезе – Верона МАХ Спорт 3

20.30 Албасете – Сантандер МАХ Спорт 1

20.30 Атлетик – Райо Валекано МАХ Спорт 2

21.15 Берое – Лудогорец Диема спорт

21.45 Интер – Торино МАХ Спорт 3

22.00 Нюкасъл – Ливърпул Диема спорт 2

22.30 Севиля – Хетафе МАХ Спорт 4

01.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1


