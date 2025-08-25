Новини
Реал Мадрид продължи силното си начало в Ла Лига при Алонсо

25 Август, 2025 06:30 724 0

Така „белия балет“ удължи серията си на седем поредни мача без загуба срещу този съперник

Реал Мадрид продължи силното си начало в Ла Лига при Алонсо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид продължи силното си начало на сезона при новия треньор Шаби Алонсо, като записа 3:0 срещу новака Реал Овиедо на „Естадио Мунисипал Карлос Тартиере“. Така „белия балет“ удължи серията си на седем поредни мача без загуба срещу този съперник.

Алонсо дебютира в Ла Лига с минимална победа над Осасуна (1:0), а в Овиедо направи изненадващо решение – остави Винисиус Жуниор на пейката. Неговият заместник Родриго първи застраши вратата на домакините чрез Аарон Ескандел, но до 30-ата минута това остана единственият точен удар за мадридчани. Франко Мастантуоно пък прати топката високо над вратата.

Овиедо опита да отговори чрез Леандър Дендонкер, който изненада Тибо Куртоа с прехвърлящ удар, но белгиецът спаси без проблем. В края на първата част дойде моментът на класата – Килиан Мбапе получи подаване от Арда Гюлер, обърна се елегантно и с прецизен завършващ удар даде аванс на Реал.

След почивката домакините играха по-смело и владееха повече топката, но не стигаха до чисти положения. Федерико Валверде можеше да реши мача по-рано, но стреля в аут от изгодна позиция.

В 70-ата минута Винисиус намери Мбапе в наказателното поле и французинът безмилостно реализира втория си гол в Ла Лига за сезона – 2:0. Малко след това Ескандел отрази удар, който можеше да донесе хеттрик на звездата. В самия край Винисиус оформи крайното 3:0 след асистенция на Браим Диас.

За Реал Мадрид това е втора поредна победа и втори пореден „сух“ мач в Ла Лига, докато Овиедо остава без отбелязан гол след първите два кръга. Все пак наставникът Велко Паунович може да извлече позитиви от представянето на тима си в опита да го задържи сред елита.


