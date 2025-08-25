Спортният директор на ЦСКА: Пет кръга без победа са кошмар, клубът е зад Керкез

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, говори пред журналистите след загубата с 0:1 от ЦСКА 1948. Величков подчерта, че е трудна ситуацията в ЦСКА, но смята, че трябва още по-голямо качество, за да се промени ситуацията. Величков призна, че в клуба подкрепят напълно Душан Керкез в този момент и не е уместно да се хвърля цялата вина върху него.

„Ситуацията е трудна, така че най-нормалното нещо, което всички очакват и обичат отбора, включително и ние вътре, чакаме път нагоре. За съжаление, днес не успяхме да направим една крачка, която да я определим като рестарт от гледна точка на резултат“, започна Величков.

„Ние сме далеч от мисълта, че сме на необходимото ниво във всеки един аспект. Всеки, който твърди такова нещо, ще излъже. Имаме нужда от повече качество на всички нива – като индивидуален потенциал, като отборна игра. Днес позитивната нотка беше, че отборът беше по-различен за желание и агресия да търси своето“, каза Величков.

„Керкез е старши треньор на ЦСКА и на този етап всичко друго, освен подкрепа за него, не е уместно, тъй като ситуацията е трудна за всички. Не бива с лека ръка цялата вина да се хвърля върху него. Най-добрият отговор към феновете би бил представянето на терена и резултати. Всичко друго са празни приказки. Феновете на ЦСКА са се наслушали на лозунги, но от мен няма да чуят такива неща. Трябва да променим резултатите на терена. Работим по направление за няколко позиции, разбира се и в защита и атака. Днес играхме с двама доказани нападатели, които намериха място заедно. Отборът има нужда от повече качество и трябва да се подобрим в този аспект“.

„Кошмар е, че нямаме победа пет кръга. От гледна точка на това, което хората преживяха години наред. Видях в съблекалнята, че има огромно разочарование, което днес се случи“, завърши Величков.