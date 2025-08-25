Новини
Десподов се завърна след контузия с гол след 70 секунди за ПАОК

25 Август, 2025 07:00

Българинът се появи като резерва

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът на България - Кирил Десподов, се разписа в двубоя срещу Лариса за своя ПАОК. Българинът се появи като резерва и му отне 70 секунди да открие головата си сметка през сезона след контузията, която го тормозеше в петата.

Това се случи след старта на второто полувреме, когато Андрия Живкович проби отляво и сърбинът даде пас към българския нападател. Десподов завърши от движение и не остави шанс с удара си на противниковия страж, за да поведе напред "двуглавите орли".


