В Реал Мадрид доволни, че Мбапе качил 4 килограма

Наставникът на Реал Мадрид – Шаби Алонсо, разкри любопитен факт след победата с 3:0 над Овиедо в Ла Лига. „Кралете“ се наложиха с класическия резултат благодарение на головете на Килиан Мбапе и Винисиус. Французинът реализира два от головете в мача.

След края на срещата Шаби Алонсо изрази задоволство от играта на Мбапе и разкри, че футболистът е наддал цели четири килограма и специалистът е доволен от този факт.

„Той наддаде четири килограма. Беше ги загубил по време на Световното клубно първенство. Изглежда наистина добре. Харесва ми да гледам тези обиколки. Когато успяваме да поддържаме тези разстояния, всеки да бъде близо до другия, успяваме да се намерим един друг. Той се справи много добре днес, както и миналия път. Все още се търсим какво да поправим, но чувството е добро“, коментира Шаби Алонсо.