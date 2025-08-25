Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юрген Клоп се намесва в РБ Лайпциг след разгрома с 0:6 от Байерн Мюнхен

Юрген Клоп се намесва в РБ Лайпциг след разгрома с 0:6 от Байерн Мюнхен

25 Август, 2025 11:31 598 1

  • оле вернер-
  • юрген клоп-
  • футбол-
  • байерн мюнхен-
  • рб лайпциг

Този мач идва след плачевен сезон 2024 - 2025, в който тимът не успя да се класира за нито един европейски турнир

Юрген Клоп се намесва в РБ Лайпциг след разгрома с 0:6 от Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Привличането на Оле Вернер на треньорския пост изглежда не е било най-доброто решение на ръководството на РБ (Лайпциг). Начинът, по който отборът се представи в Мюнхен, където беше буквално разгромен от Байерн Мюнхен с 0:6, разочарова всички, а първият, който реагира, беше Юрген Клоп. Като ръководител на глобалния футбол в Red Bull - групата, която притежава и клуба от Лайпциг, известният наставник лично присъства на кризисната среща, организирана след завръщането на отбора от Мюнхен.

Според таблоида “Билд” бившият треньор на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул е гледал мача по телевизията в петък вечер и е разговарял както с щаба, така и с играчите, опитвайки се да разбере как е било възможно такова унижение.

Този мач идва след плачевен сезон 2024 - 2025, в който тимът не успя да се класира за нито един европейски турнир. През лятото трябваше да се осъществи истинска революция в състава, но в Мюнхен стартовите единадесет до голяма степен приличаха на тези от миналия сезон.

„Особено тревожното обаче е, че РБ (Лайпциг) отстъпваше не само по отношение на игровите си способности, но и по отношение на нагласата и решителността. Отборът напълно се разпада след неуспехи, като всеки се занимава със себе си“, описва ситуацията при „биковете“ “Билд”.

Останал да наблюдава дейността в клуба, Клоп ще има много работа в Лайпциг и заради състава. В момента треньорът Оле Вернер разполага с 34 играчи, от които 11 са кандидати за напускане.

Въпреки това, седмица преди края на летния трансферен прозорец, не се очертава никакво движение, което да освободи място за нови футболисти. Най-добрият пример е Чави Симонс. Холандският национал вече се е разбрал с Челси, но чака „сините“ също да се освободят от някои играчи, за да го привлекат. За него Лайпциг иска 70 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    1 0 Отговор
    Клопо да ги взима на буксир иначе може и да изпаднат.

    11:54 25.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ