Цветомир Найденов след победата над ЦСКА: Добре бе, ГОСТИ

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отправи шеговит коментар към ЦСКА след победата на своя отбор с 1:0 на националния стадион „Васил Левски“.

Причина за закачката стана решението на домакините от ЦСКА да не изписват името на противника на електронното табло, където бе отбелязано само „Гост“, без да бъде показана емблемата на съперника.

„Добре бе, ГОСТИ“, написа Найденов във Facebook. Това бе четвъртата победа на ЦСКА 1948 от началото на сезона, с което тимът се изкачи на върха в класирането, изравнявайки се по точки (13) с Лудогорец и Левски, които обаче имат мач по-малко. В следващия кръг ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Левски като гост.