Цветомир Найденов след победата над ЦСКА: Добре бе, ГОСТИ

25 Август, 2025 10:57 1 085 5

Това бе четвъртата победа на ЦСКА 1948 от началото на сезона

Цветомир Найденов след победата над ЦСКА: Добре бе, ГОСТИ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отправи шеговит коментар към ЦСКА след победата на своя отбор с 1:0 на националния стадион „Васил Левски“.
Причина за закачката стана решението на домакините от ЦСКА да не изписват името на противника на електронното табло, където бе отбелязано само „Гост“, без да бъде показана емблемата на съперника.

„Добре бе, ГОСТИ“, написа Найденов във Facebook. Това бе четвъртата победа на ЦСКА 1948 от началото на сезона, с което тимът се изкачи на върха в класирането, изравнявайки се по точки (13) с Лудогорец и Левски, които обаче имат мач по-малко. В следващия кръг ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Левски като гост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    10 1 Отговор
    При реванша в Ловеч ще им го върнат.

    11:12 25.08.2025

  • 2 Кметът на Микре

    10 5 Отговор
    И едните - ЦСКА 1948, и другите - Литекс под името ЦСКАминусСОФИЯ, както и закрития през 2016г. клонинг на ЦСКА Москва, винаги са били гости в София!

    11:12 25.08.2025

  • 3 Все

    1 0 Отговор
    ДС !

    11:36 25.08.2025

  • 4 Читател

    2 1 Отговор
    Този и брат му ако си мислят че Васил го е забравил и простил са в огромна грешка.

    11:56 25.08.2025

  • 5 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Г - н Ковачев както пишеш цялото име на цска 148 така пиши и цялото име на МЕНТЕТО!

    12:03 25.08.2025

