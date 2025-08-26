Атлетик Билбао с втора победа в Ла Лига, излъга Райо Валекано с гол от дузпа

Атлетик Билбао постигна втора поредна победа от началото на сезона в Ла Лига. В мач от втория кръг баските се наложиха с 1:0 у дома над Райо Валекано. Единственият гол вкара Оян Сансет в 66-ата минута от дузпа.

"Лъвовете" заемат трето място във временното класиране с шест точки, докато Райо е осми с три.

В 64-ата минута Сансет падна в наказателното поле след съприкосновение със защитник. Първоначално главният съдия не посочи бялата точка, но след намесата на ВАР промени решението си. Зад топката застана потърпевшият, който не сбърка за 1:0.