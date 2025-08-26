Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кевин Де Бройне: Антонио Конте е различен като техника и методи от Гуардиола

Кевин Де Бройне: Антонио Конте е различен като техника и методи от Гуардиола

26 Август, 2025 09:58 573 0

  • кевин де бройне-
  • антонио конте-
  • футбол-
  • наполи-
  • манчестър сити

Децата ми помогнаха за избора

Кевин Де Бройне: Антонио Конте е различен като техника и методи от Гуардиола - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кевин Де Бройне сподели впечатленията си от работата с Антонио Конте. Това лято белгиецът премина в Наполи след 10 години в Манчестър Сити. В дебюта си за новия си клуб той отбеляза гол при победата над Сасуоло.

"Конте е различен като техника и методи от Гуардиола. Той знае как да изгради компактен отбор, като едно цяло. Изисква много от групата и ако не работиш за отбора, си аут", сподели Де Бройне в интервю за "Кориере дела Сера".

Белгиецът разкри, че децата му са били основна причина да избере Наполи през лятото. "Имаше много оферти, но избрах шампиона на Италия. Те играят в Шампионската лига, а Конте е фантастичен треньор. Когато си млад, решаваш за себе си, но сега попитах децата ми. Най-голямото е на 10 години", обясни той.

Според него най-големият конкурент на Наполи в битката за Скудетото е Интер: "Те са по-постоянни от другите и имат качества. Има няколко отбора, които са на високо ниво. Милане също може да е опасен, въпреки грешката на старта. Те имат предимството да се концентрират само върху първенството.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ