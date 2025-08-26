Новини
Капитанът на Ливърпул разкри какво е казал на Антъни Гордън след балтията

26 Август, 2025 10:59

Казах му, че ако това нарушение не е за червен картон, то тогава аз не разбирам футбола

Капитанът на Ливърпул разкри какво е казал на Антъни Гордън след балтията - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Ливърпул – Върджил ван Дайк, разкри какво е казал на нападателя на Нюкасъл Антъни Гордън след бруталния фал на англичанина срещу защитника в края на първото полувреме, след който футболистът на „свраките“ бе изгонен с директен червен картон.

Първоначално главният рефер даде само жълт картон на Гордън, но веднага след това бе привикан от ВАР асистентите си и след като прегледа ситуацията, отмени първоначалното наказание и изгони футболиста на домакините.

„Казах му, че ако това нарушение не е за червен картон, то тогава аз не разбирам футбола. Странно е, че изобщо реферът трябваше да гледа ситуацията с ВАР. За съжаление тези неща се случват. Няма значение дали е искал да извърши фала нарочно или не. Но няма значение, продължаваме напред“, коментира Ван Дайк.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Абе и ти си една

    Шушумига. Преди те харесвах и мислех, че си много интелигентен играч, но много нападатели в много мачове те разкриха, че си един от всички посредствени защитници. Червен картон имаше, колкото и трудно да ми е да го призная, но ако го нямаше тоя картон, Гордън направо щеше да те развинти. Щяхте да отнесете сериозна разлика.
    Както и да е, честитя ви победата.

    11:07 26.08.2025

