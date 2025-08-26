Капитанът на Ливърпул разкри какво е казал на Антъни Гордън след балтията

Капитанът на Ливърпул – Върджил ван Дайк, разкри какво е казал на нападателя на Нюкасъл Антъни Гордън след бруталния фал на англичанина срещу защитника в края на първото полувреме, след който футболистът на „свраките“ бе изгонен с директен червен картон.

Първоначално главният рефер даде само жълт картон на Гордън, но веднага след това бе привикан от ВАР асистентите си и след като прегледа ситуацията, отмени първоначалното наказание и изгони футболиста на домакините.

„Казах му, че ако това нарушение не е за червен картон, то тогава аз не разбирам футбола. Странно е, че изобщо реферът трябваше да гледа ситуацията с ВАР. За съжаление тези неща се случват. Няма значение дали е искал да извърши фала нарочно или не. Но няма значение, продължаваме напред“, коментира Ван Дайк.